閃回 Studio MAFEX SHFiguarts用 トニースターク②

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商品詳細
閃回StudioMAFEXSHFiguarts用トニースターク②★極美品★★撮影のみ。 状態は使用していない為、ほぼ新品に近い状態です♪ 写真のものが全てです。わからない事があればお気軽にコメントにてお声かけ下さい。BATMANBEGINSバットマンビギンズダークナイトダークナイトライズダークナイトライジングジョーカーベインキャットウーマンセリーナカイルブルースウェインマフェックスキャプテンアメリカアイアンマンブラックパンサーソー1/12ヘッド閃回StudioフィギュアアーツSHFiguartsフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
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