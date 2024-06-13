【CL宮城2023入賞】アルセウスvstarデッキ　ギラティナvstar

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種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)#ねむ猫ポケカデッキでお買い得なデッキ販売中CL宮城2023入賞3位のデッキです。現在アルセウスやギラティナなど高騰中のカードがふんだんに使われたアルセウスギラティナデッキです！SOLDとなっても同内容のデッキをお作りできることもございます。出品してる商品にコメントください。⑶アルセウスvstar⑷アルセウスv⑵ギラティナvstar⑵ギラティナv⑵ビーダル⑵ビッパ⑴ホシガリス⑷ネストボール⑷ハイパーボール⑵ポケモンいれかえ⑴あなぬけのひも⑵キャプチャーアロマ⑴ともだちてちょう⑴こだわりベルト⑶博士の研究⑶ジャッジマン⑴キバナ⑴チェレンのきくばり⑶ボスの指令⑶頂きへの雪道⑵ロストシティ⑷ダブルターボエネルギー⑴vガードエネルギー⑷基本超エネルギー⑷基本草エネルギーミラー加工や絵柄違いなどある場合がございます。そちらはご容赦ください。目立った傷などはございませんが、素人目での判断ですので神経質な方はご遠慮くださいますようお願い致します。発送は、スリーブ、水濡れ防止、折れ防止、クッション材を使用し発送します。即購入⭕️バラ売り❌