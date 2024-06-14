funko soda クラッシュバンディクー CHASE レアバージョン

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商品詳細
funkosodaクラッシュバンディクーCHASEレアバージョン購入し、保管していました。購入当初からの缶の傷や凹み等ございますので、写真をすべてご確認の上、すべて納得された上でのご購入よろしくお願い致します。神経質な方のご購入はお控え下さい。良かったら見てください⭐︎色々出品中↓#ichigoF#funko#ファンコ#限定#クラッシュバンディクー#crashbandicoot#フィギュア#レア
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