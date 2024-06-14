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懐石道具 茶懐石道具 セット 両次 飯器 など 懐石家具 一式 d127
商品番号 T11503658463
商品名

懐石道具 茶懐石道具 セット 両次 飯器 など 懐石家具 一式 d127
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 19,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

懐石家具揃、両次飯器杓子湯桶湯の子すくい通盆大小脇引き盆大小懐石膳煮物椀小丸椀入子両椀吸物椀各5客朱引盃5客盃台の揃えです。茶事懐石の道具はじめにいかがでしょうか？内小丸椀一客、煮物椀一客は他の四客と違うものとなります。飯器　径約22.9cm　高約11.5cm杓子　長約22.9cm煮物椀　径約13.8cm　高約9.9cm椀大径約13.1cm　高約10.3cm椀小　径約12.2cm　高約8.6cm吸物椀　径約7.0cm　高約9.3cm通盆大　径約24.1cm　高約1.7cm通盆小　径約22.6cm　高約1.7cm脇引き盆大　横約42.3cm　高約2.4cm　奥行約27.4cm脇引き盆小　横約40.6cm　高約2.4cm　奥行約25.8cm引盃（内一客）　径約10.7cm　高約2.2cm盃台　径約13.1cm　高約6.1cm湯桶　径約14.9cm　高約14.7cm　湯の子すくい　径約7.4cm　長約23.1cm懐石膳　横約30.2cm　高約2.2cm　奥行約30.2cmなど古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、スレ・汚れ等がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。飯碗5煮物椀5小丸椀5箸洗5飯器しゃもじ湯斗湯の子すくい通盆（大、小）脇引き盆（大、小）
http://narcologia.ru/goods/contemplate579277.html
http://narcologia.ru/goods/organization995662.html
http://narcologia.ru/goods/pompous626123.html
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