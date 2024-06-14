懐石道具 茶懐石道具 セット 両次 飯器 など 懐石家具 一式 d127

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懐石家具揃、両次飯器杓子湯桶湯の子すくい通盆大小脇引き盆大小懐石膳煮物椀小丸椀入子両椀吸物椀各5客朱引盃5客盃台の揃えです。茶事懐石の道具はじめにいかがでしょうか？内小丸椀一客、煮物椀一客は他の四客と違うものとなります。飯器 径約22.9cm 高約11.5cm杓子 長約22.9cm煮物椀 径約13.8cm 高約9.9cm椀大径約13.1cm 高約10.3cm椀小 径約12.2cm 高約8.6cm吸物椀 径約7.0cm 高約9.3cm通盆大 径約24.1cm 高約1.7cm通盆小 径約22.6cm 高約1.7cm脇引き盆大 横約42.3cm 高約2.4cm 奥行約27.4cm脇引き盆小 横約40.6cm 高約2.4cm 奥行約25.8cm引盃（内一客） 径約10.7cm 高約2.2cm盃台 径約13.1cm 高約6.1cm湯桶 径約14.9cm 高約14.7cm 湯の子すくい 径約7.4cm 長約23.1cm懐石膳 横約30.2cm 高約2.2cm 奥行約30.2cmなど古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、スレ・汚れ等がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。飯碗5煮物椀5小丸椀5箸洗5飯器しゃもじ湯斗湯の子すくい通盆（大、小）脇引き盆（大、小）