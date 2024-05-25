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ヒポクラテス　銅像
商品番号 V94370235509
商品名

ヒポクラテス　銅像
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 9,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

西洋医学の祖、ヒポクラテスの銅像です。写真通り味がでています。本場ギリシャ製とあります。知人から譲り受けましたが、特に使用予定がないので出品します。
http://narcologia.ru/goods/marshal428880.html
http://narcologia.ru/goods/conception200857.html
http://narcologia.ru/goods/calling740050.html
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