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商品詳細
西洋医学の祖、ヒポクラテスの銅像です。写真通り味がでています。本場ギリシャ製とあります。知人から譲り受けましたが、特に使用予定がないので出品します。
http://narcologia.ru/goods/marshal428880.html
http://narcologia.ru/goods/conception200857.html
http://narcologia.ru/goods/calling740050.html
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