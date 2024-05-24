

大日如来坐像#513 青色髪 2寸 光背無し ◇白檀 木彫 仏像-



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木彫仏像 【大日如来】 火炎光背小八角台 桧木（ヒノキ） 坐2.0寸 お守り本尊（未年・申年） 真言宗・御本尊



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柘植 大日如来 坐像 23cm 木彫り 仏像

mercari出品00513木彫の仏像「大日如来(だいにちにょらい)」坐像ビャクダン材製。右手と左手を胸前で大日如来特有の「智拳印(ちけんいん)」に結びます。頭髪は青く塗られ、衣は金泥線描きで文様が施されています。 台座は、本来は立像用のもので、大きさが合うのでこの御像とセットにしています。上部の蓮台[れんだい]上面に突き出ていたホゾを取り除いた痕と光背の支柱を差し立てるための円いホゾ穴があります。(写真10枚目) 光背は有りません。全H14.3cm、W6.7cm、奥行6.5cmです。像のみのサイズは、H8.5cm、W6.2cm、奥行5.6cmです。※御像・台座共に、元の材由来の色の濃淡があります。ご了承くださるかたに。◆古来から珍重されてきた香木(こうぼく)である ビャクダン(白檀sandalwood)材独特の 緻密さ(重み、つややかさ)、芳香が有ります。◇梱包資材は、リユース品を使用します。大日如来坐像#513青色髪2寸光背無し◆白檀木彫仏像