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商品詳細
中古です。バラ売りしません。バリオスインク12本コピック（チャオ・クラシック・コミックマーカー・スケッチ） 121本無印ナイロンメイクボックスコピック整理用仕切りパントーンカラーマーカ4本ステッドラー芯ホルダー＋替え芯ハイテックC 3本ハイライト用白ペン2本おまけで自作のカラーチャートつけてます。プロフィールにも明記してありますとおり、値引き交渉・専用出品は受け付けておりません。値引き交渉と専用に関するコメントには返信いたしませんのでご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome475543.html
http://narcologia.ru/goods/procurement524133.html
http://narcologia.ru/goods/Addict770218.html
コピック＋詰め替え用インク＋ケース 133本-
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