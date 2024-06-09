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銅板画■トラヤヌスの凱旋門 ベネヴェント 古代ローマ遺跡
商品番号 O67879073010
商品名

銅板画■トラヤヌスの凱旋門 ベネヴェント 古代ローマ遺跡
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 12,685 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■年代1850年頃■状態について貴重な古書や絵画を扱うドイツのアンティーク店で入手した銅板画です。アンティークとしては比較的状態の良い銅板画ですが、古い作品である事をご理解の上、入札をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/procurement463233.html
http://narcologia.ru/goods/stair950800.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture487341.html

銅板画■トラヤヌスの凱旋門 ベネヴェント 古代ローマ遺跡
銅板画□トラヤヌスの凱旋門 ベネヴェント 古代ローマ遺跡 【☆超目玉 ...

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完売 銅板画□トラヤヌスの凱旋門 ベネヴェント 古代ローマ遺跡 版画 ...

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銅板画□トラヤヌスの凱旋門 ベネヴェント 古代ローマ遺跡 - 版画

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