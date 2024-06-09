■年代1850年頃■状態について貴重な古書や絵画を扱うドイツのアンティーク店で入手した銅板画です。アンティークとしては比較的状態の良い銅板画ですが、古い作品である事をご理解の上、入札をお願い致します。



銅板画□トラヤヌスの凱旋門 ベネヴェント 古代ローマ遺跡 【☆超目玉 ...



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完売 銅板画□トラヤヌスの凱旋門 ベネヴェント 古代ローマ遺跡 版画 ...



銅板画□トラヤヌスの凱旋門 ベネヴェント 古代ローマ遺跡 - 版画



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トラヤヌス帝の凱旋門 クチコミ・アクセス・営業時間｜ベネベント ...



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