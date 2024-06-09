米津玄師 USJコラボグラス　激レアグッズ

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商品詳細
2016年ごろにユニバーサルスタジオジャパンから発売された米津玄師さんのコラボグッズです。非常にレアな品です。ガラスケースに入れて飾ってあったので使用はしていません。綺麗な状態です。レアな商品だと思います！
http://narcologia.ru/goods/stair294700.html
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