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BE:1タオルケット*3
商品番号 D58738817909
商品名

BE:1タオルケット*3
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BE:1タオルケット*3BE:1タオルケット¥4,400お家で使えるグッズをテーマに、メンバー自身が「何を作ろうか？デザインや素材はどうしようか？」を考え、7人それぞれの個性が詰まったグッズに仕上がりました。【JUNONプロデュース】BE:1ジャガードタオルケット。BE:1、BE:FIRSTのロゴは折り畳んだ時のサイズにフィット。 【サイズ】120×170cm【生産国】中国【素　材】綿 新品未使用
http://narcologia.ru/goods/recommended28290.html
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