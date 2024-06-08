BE:1タオルケット*3

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商品詳細
BE:1タオルケット*3BE:1タオルケット¥4,400お家で使えるグッズをテーマに、メンバー自身が「何を作ろうか？デザインや素材はどうしようか？」を考え、7人それぞれの個性が詰まったグッズに仕上がりました。【JUNONプロデュース】BE:1ジャガードタオルケット。BE:1、BE:FIRSTのロゴは折り畳んだ時のサイズにフィット。 【サイズ】120×170cm【生産国】中国【素 材】綿 新品未使用
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