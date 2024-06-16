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大谷翔平フィギュア　SEIKO
商品番号 U98476073442
商品名

大谷翔平フィギュア　SEIKO
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

時計を購入したときに特典で頂きました。撮影用に箱から出しましたがプラスティックケースからは出してません。おまけのポストカード付きです。
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