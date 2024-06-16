大谷翔平フィギュア　SEIKO

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商品詳細
時計を購入したときに特典で頂きました。撮影用に箱から出しましたがプラスティックケースからは出してません。おまけのポストカード付きです。
http://narcologia.ru/goods/moped920068.html
http://narcologia.ru/goods/Persia429688.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming76992.html
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