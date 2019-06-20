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VT-4 VOICE TRANSFORMER マイク込み　箱なし
商品番号 V10834819083
商品名

VT-4 VOICE TRANSFORMER マイク込み　箱なし
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 7,953 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VT-4VOICETRANSFORMERRolandメルカリで購入した物ですが数回利用して出番がなくなったので出品します。画像ニ枚目　本体画像三枚目　購入した際に付いてきたコードです画像四枚目　マイク\u0026スタンド画像五枚目　マイクケーブル裏側に細かな傷、バーコードのスレ等があります※画像五枚目参照スマホの通話などで利用したい方は+2000円でiXZもお付けします。(※追加でパッチケーブルとライトニングケーブル等も必要になります。こちらは含まれていないのでご自分でご購入お願いします)ーーーーーー値下げ不可能ですーーーーーー購入時の金額¥20000#Roland#VT_4VOICETRANSFORMER種類···ミキサー
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