B'z LIVE FRIENDS ボアパーカー

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【オマケあり】人気グループ...B'z数回着用して、ホームクリーニング後保管していました。Mサイズですが、オーバーサイズなのでLサイズ相当だと思います。着心地良くとても暖かいですが、自分には似合わなかったので、お探しの方にお譲り致します。裏の毛羽立ちは、新品のときから見受けられました。冬にいかがでしょうか？オマケで20thのステッカーをお付け致します。（未開封品ですがシワあり）古着にご理解いただける方、よろしくお願いします。喫煙者もペットもいません。B'z35th稲葉浩志ビーパ松本孝弘starsビーパギブソンlivefriendsFriendsⅢUNITEscenesExhibitioninabasalasイナバサラス5erasnewlovelive-gymepicnighten-ballpleasure35周年8820live-gymシアンULTRAFIREWORKSシアン3.5178TreasurelandchubbygrooveDarkRainbowペインキラーシーズンエンド