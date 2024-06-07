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YAMAHA ヤマハ　アルトサックス用マウスピース
商品番号 F21772988791
商品名

YAMAHA ヤマハ　アルトサックス用マウスピース
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ヤマハのアルトサックス用のマウスピースです。モデルは定番の4Cです。リガチャーとキャップも付属しています。
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