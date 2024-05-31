李朝白磁 季朝 白磁 壺 花瓶 韓国 明珍

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商品詳細
李朝白磁季朝白磁壺花瓶韓国明珍花カラー···ホワイト種類···壺花瓶、壺同時購入で割引できます。壺の事はよく分かりません。コメントください！新品未使用ですが初めからのキズスレ等あると思います！ひび割れ欠け等は見当たりません！木箱はありますけどボロボロです。それでもいい方は木箱に入れて送ります！コメントください。全て画像で確認お願いします！使用時に影響しない、小傷や汚れがあります。気になる方ご遠慮くださいませ〜購入される前に、確認事項があれば必ずコメントください。購入後のクレームは受付ませんのでご了承ください。早い者勝ち！即日発送！即買いOK！
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