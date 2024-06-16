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THROJA 3-L
商品番号 Q74965473571
商品名

THROJA 3-L
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...トロンボーンアクセサリー・パーツ...マウスピースTHROJAの太管用のマウスピースになります。なかなか市場に出回ることのないTHROJAのマウスピースです。リムがゴールドになっているので、口当たりがよくとてもコントロールのしやすいマウスピースです。5,6枚目リムの清掃後となります。ヨゴレほぼ落ちてるかと思います。
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