THROJA 3-L

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商品詳細
種類...トロンボーンアクセサリー・パーツ...マウスピースTHROJAの太管用のマウスピースになります。なかなか市場に出回ることのないTHROJAのマウスピースです。リムがゴールドになっているので、口当たりがよくとてもコントロールのしやすいマウスピースです。5,6枚目リムの清掃後となります。ヨゴレほぼ落ちてるかと思います。
http://narcologia.ru/goods/scissoring746696.html
http://narcologia.ru/goods/moped505968.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial925116.html
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