公式　ロードオブザリング　ウドゥンの焔　バルログ　ジークレーアート

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商品詳細
ロード・オブ・ザ・リングウドゥンの焔 バルログ ジークレーアートJERRYVANDERSTELT-THELORDOFTHERINGS:FLAMEOFUDÛN-PAPERGICLEEアーティストはロードオブザリング、スターウォーズなどのアート作品を数々手がけているジェリー ベンデステルト（JERRYVANDERSTELT)。モリアでガンダルフと対決した「ウドゥンの焔」とも呼ばれるバルログを描いています。サイズ：61㎝x46cmアーティスト：JerryVanderstelt世界限定数:2000アーティストJerryVandersteltのサインとシリアルナンバー入り。正規品証明書付きです。新品未開封です。硬い輸送用チューブに入れて発送します。力の指輪Ringsofpowerロードオブザリングロード・オブ・ザ・リングWETAバルログBalrogThelordoftheringsLordoftheringsWETAエルフエルロンドガラドリエル指輪ホビットHobbitニュージーランドウェタLOTRガンダルフビルボフロドファンタジーナズクルレゴラス置物彫刻絵画アートポスター洋画フィギュアスタチューサイドショウ
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