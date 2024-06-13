アルトサックス　マウスピース　S80 ワンスター　セルマー

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アルトサックスのマウスピース、セルマーS80C☆ワンスターです。プロによる選定品で、まろやかでしっかりとした音がなる個体です。吹き込んでも音が崩れにくいと思います。ずっと気に入って吹いておりましたが、最近は楽器を変えたこともあり別の種類のものを使っており、吹いてくださる方に使って頂けたらと思い出品しました。よろしくお願い致します。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース