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アルトサックス　マウスピース　S80 ワンスター　セルマー
商品番号 D34510782051
商品名

アルトサックス　マウスピース　S80 ワンスター　セルマー
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルトサックスのマウスピース、セルマーS80C☆ワンスターです。プロによる選定品で、まろやかでしっかりとした音がなる個体です。吹き込んでも音が崩れにくいと思います。ずっと気に入って吹いておりましたが、最近は楽器を変えたこともあり別の種類のものを使っており、吹いてくださる方に使って頂けたらと思い出品しました。よろしくお願い致します。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate961148.html
http://narcologia.ru/goods/organization173862.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture65641.html
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