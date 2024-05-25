輪島塗 文箱 伝統工芸 福久勝利 黒塗松沈金 高州堂 尚美堂 共箱 漆芸 ...

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⚠️必ず、ご質問・ご購入の前に、プロフィールを最後までお読みください。ご購入いただきましたら、プロフィール内容にご同意いただけたものとさせていただきます。よろしくお願いします。とても華麗ですが派手でなく品の良い美しいものです。共箱でお箱も綺麗な状態です。栞、作家来歴もございます。海外の方へのプレゼントにも喜ばれます。未使用ですが、2度ほど開封しております。縦 約27.5cm横 約21.5cm高さ 約5cm種類···その他装飾···蒔絵