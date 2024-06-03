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ハイキュー　ねんどろいど　黒尾鉄朗　孤爪研磨　音駒　セカンドユニフォームVer.
商品番号 A70715571883
商品名

ハイキュー　ねんどろいど　黒尾鉄朗　孤爪研磨　音駒　セカンドユニフォームVer.
ブランド名 グッドスマイルカンパニー
特別価格 税込 6,019 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハイキュー　ねんどろいど　黒尾鉄朗　孤爪研磨　音駒　セカンドユニフォームVer.です。特典のラバーストラップ付きです。写真に写っている物が全てです。緩衝材で保護して発送致します。他の商品との同梱希望の方はコメントお願いします。送料分の値下げ可能です。単品での値下げ不可です。即購入可です。よろしくお願いします。人気タイトル...ハイキュー!!
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