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ヤマハ ESTABLISHED IN1887 クラリネット YCL-450
商品番号 G98668591551
商品名

ヤマハ ESTABLISHED IN1887 クラリネット YCL-450
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 21,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHA#ESTABLISHEDIN1887クラリネットYCL-450ヤマハB管クラリネットYCL-450純正ハードケース木管楽器高校時代に使っており、最後の使用は３年前、友人の結婚式の余興で使用しました。自宅保管ですが音は問題なく出ること確認済みです。タンポ剥がれもなく、比較的綺麗な状態です。純正ケース、シルバーポリッシュ、リード10枚、コルクグリースお付けします。ご希望がありましたらプラス800円でクラリネット名曲31選もお付けします。
http://narcologia.ru/goods/protein477434.html
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