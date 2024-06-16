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- ヤマハ ESTABLISHED IN1887 クラリネット YCL-450
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商品詳細
YAMAHA#ESTABLISHEDIN1887クラリネットYCL-450ヤマハB管クラリネットYCL-450純正ハードケース木管楽器高校時代に使っており、最後の使用は３年前、友人の結婚式の余興で使用しました。自宅保管ですが音は問題なく出ること確認済みです。タンポ剥がれもなく、比較的綺麗な状態です。純正ケース、シルバーポリッシュ、リード10枚、コルクグリースお付けします。ご希望がありましたらプラス800円でクラリネット名曲31選もお付けします。
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http://narcologia.ru/goods/flight535628.html
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