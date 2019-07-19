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商品詳細
アクセサリー・パーツ···ケース友達とノリで買ってそのままなかなか使わないまま家にあったので売ります。下に１箇所ひび割れ（1cm）程のものがあります。弦は交換していません。返品、返金受け付けておりません。値下げ少しなら○
http://narcologia.ru/goods/subtropical323401.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis37544.html
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