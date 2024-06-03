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JO1 KCON LA アクスタ
商品番号 X99289644566
商品名

JO1 KCON LA アクスタ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入○出回り少ない為お値下げ不可海外製品の為一部の枠組みが少々緩めです。枠組みから外れないよう一度開封し厚紙を入れております。厚紙を入れる為開封しただけですのでアクスタ等に貼ってるあるフィルムは一切剥がしておらず未使用です。一度素人の手に渡っておりますので気になる方は購入をお控え下さい。他出品のものと纏めて購入の場合はコメントにてお声掛けお願い致します。JO1豆原一成川尻蓮川西拓実大平祥生鶴房汐恩白岩瑠姫佐藤景瑚木全翔也河野純喜金城碧海與那城奨
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