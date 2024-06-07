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- 超希少 日本に3冊！ ゴジラ ザ・シリーズ 声優直筆サイン入吹替え台本
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商品詳細
スカパーと合併する前のディレクTVの懸賞で3名にのみ当選したものです。ゴジラ ザシリーズの台本自体が貴重です。
http://narcologia.ru/goods/cotton642061.html
http://narcologia.ru/goods/freshman769156.html
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