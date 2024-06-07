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超希少　日本に3冊！　ゴジラ　ザ・シリーズ　声優直筆サイン入吹替え台本
商品番号 Q63441208671
商品名

超希少　日本に3冊！　ゴジラ　ザ・シリーズ　声優直筆サイン入吹替え台本
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 20,284 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スカパーと合併する前のディレクTVの懸賞で3名にのみ当選したものです。ゴジラ　ザシリーズの台本自体が貴重です。
http://narcologia.ru/goods/cotton642061.html
http://narcologia.ru/goods/freshman769156.html
http://narcologia.ru/goods/reboot522136.html
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