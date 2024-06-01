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キムジェジュン ブランケット
商品番号 A12886304848
商品名

キムジェジュン ブランケット
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★プロフィールのご確認をお願い致しますキムジェジュンブランケット2014ASIATOURCONCERT1stALBUMWWWソウル限定公式グッズです大きさ(約)75×100グッズ整理のためお譲り致します！ライブ時に1,2度持参したのみですので綺麗な状態かと思いますが素人の自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮ください圧縮して発送致します東方神起JYJキムジェジュン公式グッズブランケット2014ソウルコンサートソウルコンWWWアルバムジャンル···韓流/KPOP
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