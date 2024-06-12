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売切品 大塚愛 ラブボン LOVE 20th TシャツXL 日比谷 限定 グッズ
商品番号 F95974269275
商品名

売切品 大塚愛 ラブボン LOVE 20th TシャツXL 日比谷 限定 グッズ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

会場限定販売で売切商品です！！大塚愛　LOVEISBORN～20thAnniversary2023～グッズゴールドのLOVEがプリントされた20周年記念オリジナルTシャツです。会場限定販売になります。会場にてソールドアウトになりました。Lサイズになります。コットン100%返品、キャンセル不可です。お友達に購入したもののお友達が購入できたようなので出品いたします。コメントなしでの即購入OKです。らくらくメルカリ便(ネコポス)匿名配送#LOVEうさぎ#ラブうさぎ#Tシャツ#ぬいぐるみ#大塚愛#うさぎ#水色#ハワイ#ブルー#可愛い#ラブリー#LOVEISBORN#限定Tシャツ#LiveTシャツ#大塚愛ライブ#ラブボン#限定グッズ#大塚愛銀テープ#銀テープ#ライブ記念品
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