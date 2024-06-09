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吉野北人 WIZBLE イヤーカフ リング ゴールド
商品番号 S88180682681
商品名

吉野北人 WIZBLE イヤーカフ リング ゴールド
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 7,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入◎新品未開封ですが、自宅保管の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。AQUAMARINEChainMotif2wayEarCuffRing【Silver925LINE】（Gold）Sサイズ約11号スリット約3㎜（多少のサイズ調整可）幅約5㎜重さSサイズ約1.8g素材SV925（イエローゴールドコーティング）アクアマリンカラー...ゴールド材質...シルバー装飾...その他ストーンWIZBLEコレクションアイテム《吉野北人着用アイテム》吉野北人の誕生日を記念して、誕生石『アクアマリン』をセッティングし地金部分にはSilver925を使用したスペシャルコレクション。Silver925ラインはカジュアルラインと比べるとゴールドの色が濃く輝きも全然違い高級感あります。イヤーカフとリングの2way使用ができるデザインになっています。#WIZBLE#吉野北人#THERAMPAGE
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