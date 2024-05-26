ご覧頂きありがとうございます。藤井フミヤさんのグッズ、クッションカバー２枚セットになります。今では入手困難な商品だと思います。以前、購入しそのまま自宅にて保管してました。新品。未使用品になりますが個人による長期自宅保管につき細かい事が気になる方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。折り畳んで発送させて頂きますので予めご了承願います。畳じわあります。他商品をご購入頂き同梱での発送の場合はお値引きさせて頂きます。バラ売り不可即購入OKです。



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