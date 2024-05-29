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ARB \
商品番号 A12656258892
商品名

ARB \"ARBEX\" テナーサックス用マウスピース
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【値引き交渉NG/希望価格お断り】ARBの\"ARBEX\"です。もはや全くと言っていいほど流通しておらず、ごく稀に市場に出る中古個体を買うくらいでしか入手できなくなりました。オープニング5*(.100inch)リンク7番相当。個人の感想ですがビーチラー・トナレックスよりも造りが良いと感じました。(トナレックスは、テナーだと低音域の倍音が腰高バキバキすぎてアンバランスな印象でした。)白いマウスピースをお探しの方ご検討ください。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/calling671250.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle955266.html
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