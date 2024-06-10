ベリンガー XENYX 1204USB アナログミキサー

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。ベリンガーXENYX1204USBアナログミキサーオーディオインターフェース□タイプ：アナログミキサー、8ch□モノラルチャンネル数：4(XLR/+48Vファンタム電源装備）□ステレオチャンネル数：2□EQ：3バンド□AUX：2(1:MON、2:FX)□デジタルエフェクト：リバーブ、コーラス、フランジャー、ディレイ等□サイズ：27(W)x9.7(H)x32.8(D)cm□重量：2.8Kg□詳細：※2-TRACKIN（RCA）に入力された信号は2-TRACKOUT（RCA）から出力されない仕様です。※付属品・取扱説明書・電源ケーブル・USBケーブル動作確認済みです。右横面に約8㎜の傷がありますが、目立った傷や汚れ等もなく綺麗な状態だと思います。箱が無いので、別箱にて丁寧に梱包して、発送します。uesd品ですので、ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。
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XENYX 1204USB 8ch アナログミキサー
ベリンガー アナログミキサー 12チャンネル 1ノブコンプ/USBオーディオインターフェース搭載 XENYX 1204USB
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