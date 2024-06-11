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希少◾️S.H.フィギュアーツ 山村貞子 Figuarts リング
商品番号 C94193297384
商品名

希少◾️S.H.フィギュアーツ 山村貞子 Figuarts リング
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。S.H.フィギュアーツ山村貞子Figuartsリング箱には経年による多少の傷みございます。本体はやや擦れなどございます。交換用手首パーツが欠品しております。写真にてご確認ください。※付属品は写真の物が全てです。万一他に欠品がありましたらご了承ください。メルカリ便で発送します。即購入OKです(^^)ホラー　廃盤
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