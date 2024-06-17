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三本足の耳蓮華薫香炉 銅製 工芸品 美術品 置物
商品番号 X66987512829
商品名

三本足の耳蓮華薫香炉 銅製 工芸品 美術品 置物
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,822 円
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商品詳細

種類...香炉ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高さ約12cm幅約14.8cm直径約8.3cm重さは約610グラム《注意事項》※キャンセル、ご返品お断り致します。完璧を求められる方、神経質な方はご購入をお控え下さい。十分ご理解?ご納得頂いた上で、ご購入下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。
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