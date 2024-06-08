BOØWY 直筆サイン色紙 オマケ付き

東芝EMIの色紙なのでおそらく1985年アルバム『BOØWY』発売の頃だと思いますメンバー4人全員の直筆サインですオマケに当時の「ARENA37℃」付けます1985年3月号画像のBOØWYカラーピンナップの他にモノクロ頁の記事もあります経年劣化やスレなどの傷や紙の黄ばみなどあります素人保管につき品質や状態による返品・返金はお断り致しますご理解ある方のみ入札お願いします送料込みの価格です出品中の他商品で(サイン・切り抜き・雑誌など)同梱できるものでしたら同時購入で送料分お値引きできますので購入前にコメントください早期終了する場合があります