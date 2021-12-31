Hololive Meet x TAIPEI 星街すいせい　色紙レアver.

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商品詳細
ホロライブHololiveMeetxTAIPEIホロライブMeet台北星街すいせい（箔押し色紙）※即購入〇※神経質な方はご購入をお控え下さい。素人の保管になりますので、初期傷等はご理解頂きますと幸いです。※銀色部分開封になっております※ご質問などコメントで対応させて頂きます
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