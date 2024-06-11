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PHOENIX WAN アーケード コントローラ GAMO2
商品番号 X50287329957
商品名

PHOENIX WAN アーケード コントローラ GAMO2
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 17,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PHOENIXWANアーケードコントローラGAMO2beatmaniadaoです。未使用品を購入後、10時間ほど使用しました。ボタンは三和、バネは20g、LEDは青色のカスタムになります。ゴムによる静音化改造済です。ケーブル、説明書等は揃っております。また、予備のバネとマイクロスイッチもお付けします。Infinitas、LR2で動作確認済です。接続も安定していました。箱の一部に僅かな破れがございます。写真をご参照ください。価格は随時調整しますが、価格交渉はお受けしておりませんのでご了承ください。受け入れることはありませんので、指値を入れるのもご遠慮ください。
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