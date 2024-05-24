MACKIE ( マッキー ) / ProFX8 アナログミキサー

型番：MACKIE(マッキー)/ProFX8:アナログミキサーエフェクト搭載■付属品 本体【状態】★完動品、動作確認済みです。★人の手に渡ったものではありますので、気になる方は購入をお控え頂きますようにお願い致します。【詳細】■サイズ（WxHxD）：290x91x358mm■重量：3.2kg■ProFX8は、ソロのミュージシャン、小規模なイベントなどに最適で、手頃な価格帯ながら、プロフェッショナルな機能を備えています。さらに、USBI/Oを使って、演奏を録音することも可能です。商品名ProFXの”Pro”は、プロフェッショナルを意味しています。ProFXは、プロフェッショナルなツールを備え、頑丈な本体の作りと省スペース性を兼ね備えています。ProFX8は4つのMackieハイ・ヘッドルーム、ローノイズ・マイクプリアンプ、3-バンドEQ、ギターやベースを直接接続できるDI機能、”ライブで使える”エフェクト、正確な7-バンドGEQなどの機能を装備しています。そしてMackieの”戦車級の頑丈さ”を誇る堅牢なエンクロージャーにすべての機能が収められています。ProFX8は優れたサウンドを生み出すために必要なツールが適切に備わっており、あなたのライブをより良い音で、スムーズに進行させます。■過酷な環境でも耐えうるデザインMackieの伝説的な\"戦車級に頑丈な\"デザイン



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