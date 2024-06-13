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新品保証書 ターンテーブル Technics SL-1200MK7-K ブラック
商品番号 V76787030159
商品名

新品保証書 ターンテーブル Technics SL-1200MK7-K ブラック
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 38,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〔ターンテーブルTechnicsSL-1200MK7-Kブラック〕●新品未開封（段ボールから開封しておりません）1枚目の写真はサンプルになります/希少ブラック●保証書付き（2023年6月より1年間の保証付き）■送料無料箱の上から1枚梱包材で包みます/壊れ物指定等あります新品未開封保証書付き〔ターンテーブルTechnicsSL-1200MK7-Kブラック〕ダイレクトドライブターンテーブルシステムテクニクス/DJ種類...ターンテーブル
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