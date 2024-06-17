【高士観瀑】渡辺崋山 708 渡辺華石識鑑定付　掛け軸

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高士が世塵を離れ、山中の名瀑を観、悠々自適するの図。崋山の次男小華の弟子で渡辺華石による鑑定極付本紙約117✕53cm全体約215✕77cm紙：木箱付状態：本紙に経年の弱いオレ少々あるも、あまり気にならない程度作者：渡辺崋山（わたなべかざん)江戸時代後期の武士・画家。三河国田原藩士・家老。通称は登、諱は定静。号の崋山ははじめ華山で、35歳ころ改めた。別号は全楽堂・寓画堂など。贈正四位。1839年に幕府によって罰せられた（蛮社の獄）。※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像