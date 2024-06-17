LINE6 Relay G-30 ワイヤレス　ジャンク

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商品詳細
子機（送側）の蓋不良による接触不良があります。蓋の納め方次第では普通に使える時もありますが振動、接触時に不通電を起こしますのでジャンク品として！ご理解いただけましたらご検討宜しくお願いします。写真の物が全てです。(箱、説明書等ございません）商品状態も写真参照の上よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/choice335985.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful647051.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce108155.html
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