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LINE6 Relay G-30 ワイヤレス　ジャンク
商品番号 Q88507157621
商品名

LINE6 Relay G-30 ワイヤレス　ジャンク
ブランド名 ラインシックス
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子機（送側）の蓋不良による接触不良があります。蓋の納め方次第では普通に使える時もありますが振動、接触時に不通電を起こしますのでジャンク品として！ご理解いただけましたらご検討宜しくお願いします。写真の物が全てです。(箱、説明書等ございません）商品状態も写真参照の上よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/choice335985.html
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