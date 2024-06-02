後藤威尊 nes 指輪 リング

BREAKTHECODEのライブ会場で購入致しました。リングは数回使用したので傷がございます。チェーンは確認の為の開封のみで一度も使用しておりません。中古品ということをご理解の上ご購入お願い致します。素人保管の為神経質な方はご遠慮ください。



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