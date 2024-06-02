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後藤威尊 nes 指輪 リング
商品番号 P10734006530
商品名

後藤威尊 nes 指輪 リング
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BREAKTHECODEのライブ会場で購入致しました。リングは数回使用したので傷がございます。チェーンは確認の為の開封のみで一度も使用しておりません。中古品ということをご理解の上ご購入お願い致します。素人保管の為神経質な方はご遠慮ください。
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