  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
商品番号 D56757668925
商品名

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 8,883 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

映画トップガンで一躍有名になった、アメリカ海軍で実際に使用されたF-14戦闘機の外板から製作されたtagです。非常に厚みがあり、また裏面には特徴的な段差があります。実物の機体の胴体パネル(パーツナンバーA51B16007)から製作されています。わずか165枚の中でも、No73です。最後の画像は参考画像です。このように、胴体下面のパネルから切り出したものです。この他にも多数出品しています。#飛行機タグ各種出品中#アメリカ海軍#USNAVY#USN#USAF#F14#F14A#TOPGUN#TomCruise#航空母艦#戦闘機
http://narcologia.ru/goods/appendectomy136253.html
http://narcologia.ru/goods/peroration70715.html
http://narcologia.ru/goods/procurement546433.html

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
F-14戦闘機 アメリカ海軍 フライトタグキーホルダー 実物のF-14から ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
F-14戦闘機 アメリカ海軍 フライトタグキーホルダー 実物のF-14から ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
レア部位 F-14戦闘機 フライトタグキーホルダーアメリカ海軍飛行機 ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
レア部位 F-14戦闘機 フライトタグキーホルダーアメリカ海軍飛行機 ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
値下げしました F-14 戦闘機 フライトタグキーホルダー アメリカ海軍 ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
F-14戦闘機 アメリカ海軍 フライトタグキーホルダー 実物のF-14から切出し-

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
値下げしました F-14 戦闘機 フライトタグキーホルダー アメリカ海軍 ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
レア部位 F-14戦闘機 フライトタグキーホルダーアメリカ海軍飛行機 ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
輝く高品質な スーパーホーネット F/A-18A 実機使用キーホルダー ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
レア部位 F-14戦闘機 フライトタグキーホルダーアメリカ海軍飛行機 ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
F-14戦闘機 アメリカ海軍 フライトタグキーホルダー 実物のF-14から ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
レア部位 F-14戦闘機 フライトタグキーホルダーアメリカ海軍飛行機 ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
F-4戦闘機実機使用キーホルダーフライトタグ アメリカ海兵隊planetags ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
値下げしました F-14 戦闘機 フライトタグキーホルダー アメリカ海軍 ...

F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し
値下げしました F-14 戦闘機 フライトタグキーホルダー アメリカ海軍 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru