F-14戦闘機　アメリカ海軍　フライトタグキーホルダー　実物のF-14から切出し

映画トップガンで一躍有名になった、アメリカ海軍で実際に使用されたF-14戦闘機の外板から製作されたtagです。非常に厚みがあり、また裏面には特徴的な段差があります。実物の機体の胴体パネル(パーツナンバーA51B16007)から製作されています。わずか165枚の中でも、No73です。最後の画像は参考画像です。このように、胴体下面のパネルから切り出したものです。この他にも多数出品しています。#飛行機タグ各種出品中#アメリカ海軍#USNAVY#USN#USAF#F14#F14A#TOPGUN#TomCruise#航空母艦#戦闘機



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