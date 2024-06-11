美品 掛け軸 田村白玄作 柿図 共箱 秋掛け

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商品詳細
サイズ176×53センチ絹本共箱肉筆本紙左上部に僅かにシミがございますが、全体的に使用感なく状態良いです。インテリア和室床の間おもてなしフルーツ紅葉果物旅館絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···静物
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