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美品 掛け軸 田村白玄作 柿図 共箱 秋掛け
商品番号 T93061556350
商品名

美品 掛け軸 田村白玄作 柿図 共箱 秋掛け
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ176×53センチ絹本共箱肉筆本紙左上部に僅かにシミがございますが、全体的に使用感なく状態良いです。インテリア和室床の間おもてなしフルーツ紅葉果物旅館絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···静物
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