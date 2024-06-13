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バットマン メディコムトイ フィギュア
商品番号 F62588074988
商品名

バットマン メディコムトイ フィギュア
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 1,520 円
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商品詳細

ご覧いただき有難うございます！メディコム製のバットマンフィギュアです。全高約25センチ位となります。古い商品の為、箱やパッケージが剥がれていたり、黄ばみが見受けられますが、フィギュアの状態は良好だと思います。その他に見落としなどがございましたら、ご容赦ください。また、返品交換等はお受け出来ませんので、ご理解の上で購入してください。
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