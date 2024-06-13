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【値下げ】Hartke ベースアンプ　Kickback. KB12
商品番号 N53114470500
商品名

【値下げ】Hartke ベースアンプ　Kickback. KB12
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 19,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Hartkeの500W大出力ベースアンプです野外ライブなどには最適だと思いますスピーカーを斜め上に傾けられるのでモニターとしても使いやすいです数年前にビックバンド用に買いましたが事情で不要となりました結局スタジオで3回使用したのみです中古ですので小さな傷はあると思いますが見た目はとても綺麗です電源コードが付属です買った時の段ボールに入れて送れますノークレームノーリターンでよろしくお願いします■ベースアンプ■コンボ■ソリッドステート■出力：500Wピーク/250WRMS■スピーカー：12\"HyDriveペーパー/アルミニウムハイブリッドコーン・ドライバー■コントロール・VOLUME・SHAPE・BASS:70Hz・MIDRANGE:700Hz・TREBLE:5kHz■ダイレクトアウト、ヘッドホンアウト■サイズ：39.9x37.5x46.1cm■重量：12.8kg
http://narcologia.ru/goods/kindness766905.html
http://narcologia.ru/goods/stealth389576.html
http://narcologia.ru/goods/browse597091.html

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