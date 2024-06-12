Mr.Children、ミスチル、ポスター９

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商品詳細
NOTFOUNDのポスター、店頭B2サイズです。表面はシワもなく綺麗ですが、裏に汚れがあります。また、「Mr.Children」の書き込みと四隅にホチキスの跡があります。発送はらくらくメルカリ便80サイズです。#ミスチル#桜井和寿
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