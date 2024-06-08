USJ ニンテンドーワールド　限定トミカ

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商品詳細
ユニバーサルスタジオジャパンニンテンドーワールドにて購入した限定トミカSPECIALEDITIONバージョンマリオ•ルイージ•ヨッシーユニバ限定トミカマリオ・ルイージ・ピーチ姫・キノピオ・ヨッシーSPECIALEDITIONバージョンはマリオ•ルイージ•ヨッシーの3種類で、それぞれワンワン・青甲羅・砲弾が付きます。またこちらのSPECIALEDITIONは在庫なくなり次第、販売終了とのことです。特に目立った傷等はございませんが、店頭に並んでいた商品となりますので完品を求められる方のご購入はご遠慮くださいませ。USJusj限定トミカマリオカートトミカタカラトミーマリオルイージピーチキノピオユニバヨッシーマリオワールド
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