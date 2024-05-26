♦楽焼 茶道具 黒楽 抹茶碗 工芸品 古美術品 コレクション 骨董品アンティーク

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種類...茶道具♦ご注意気持ちの良いお取引行わせて頂きたい為、メルカリ希望購入価格申し込み機能には対応致しません。♦プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 【楽焼茶盌】！ 茶道具 黒楽茶碗 箱なし状態欠け、ヒビ割れはございません。口縁2箇所小さな釉ハゲがございます（最後の拡大画像）。古いお茶碗になりますので経年の汚れございます。ご購入の前に光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ 高さ 7.7cm 口径10.5cm重量 264gご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#大樋長左衛門#大樋焼#重要無形文化財#人間国宝#茶道具#人間国宝#楽焼#裏千家#千利休#14代楽吉左衛門覚入作#樂家#楽焼#楽茶碗#萩焼#抹茶碗#大樋長楽#美術館データベース#東京国立博物館データベース#千利休#茶道具#真鍮#金#銀#覆輪#中国古美術品#中国骨董品#明時代 #安土桃山時代#室町時代#瀬戸焼#瀬戸天目茶碗#宋時代#古美術品#中国古美術#天目茶碗#油滴天目#建盞#建窯#禾目天目#黒定#柿天目#吉州窯#結晶釉#抹茶碗 #窯変天目#油滴#茶道具#天目黒釉#油滴天目#建盞#建窯#禾目天目#河南天目 #柿天目#吉州窯#中国#古玩#古美術品#北宋#唐物#明時代 #元時代