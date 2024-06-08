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NiziU RIOサインボール リオ 直筆 KCON2023
商品番号 Y77414010416
商品名

NiziU RIOサインボール リオ 直筆 KCON2023
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 12,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフを最初に見て下さい。詳しい事が書いてます。NiziURIOサインボールになります。KCON20235/12に投げられました。文字のカスレ等少なく綺麗になります。専用ケースに入れて包装して発送させて頂きます。包装=2コメント無し即購入OK！取り置きについてはプロフご覧下さい。NiziURIOサインボールリオKCON2023希少
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