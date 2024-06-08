NiziU RIOサインボール リオ 直筆 KCON2023

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【NiziU】直筆サインが届いたから部屋に飾ってみた！リオちゃんありがとう。

プロフを最初に見て下さい。詳しい事が書いてます。NiziURIOサインボールになります。KCON20235/12に投げられました。文字のカスレ等少なく綺麗になります。専用ケースに入れて包装して発送させて頂きます。包装=2コメント無し即購入OK！取り置きについてはプロフご覧下さい。NiziURIOサインボールリオKCON2023希少