MARCATO マルカート アルトサックス ケース ブラック

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。マルカートのアルトサックスケースになります。こちらで譲って頂きましたが、使用しないので出品させて頂きます。鍵は元々付属しおりませんでした。純正のロック付きのバンドとショルダー2本をお付けいたします。ロックのナンバーは初期値の00に戻して発送致します。#サックス#アルトサックス#シャイニーケース#マルカート#YAMAHA#ヤマハ#selmer#セルマー#yanagisawa#ヤナギサワ#ケース#管楽器#木管#金管
http://narcologia.ru/goods/perforce801965.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion971778.html
http://narcologia.ru/goods/moisture499869.html
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