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MARCATO マルカート アルトサックス ケース ブラック
商品番号 E47023259467
商品名

MARCATO マルカート アルトサックス ケース ブラック
ブランド名 Espare
特別価格 税込 5,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。マルカートのアルトサックスケースになります。こちらで譲って頂きましたが、使用しないので出品させて頂きます。鍵は元々付属しおりませんでした。純正のロック付きのバンドとショルダー2本をお付けいたします。ロックのナンバーは初期値の00に戻して発送致します。#サックス#アルトサックス#シャイニーケース#マルカート#YAMAHA#ヤマハ#selmer#セルマー#yanagisawa#ヤナギサワ#ケース#管楽器#木管#金管
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