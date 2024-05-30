【LEVY'S】 ギグバッグ/エレキギターケース

RATFINK/LEVY'Sエレキギター用のギグバッグです！こちらで購入させていただいたあと数回使用し保管しておりました！ネット検索でヒットしない為、おそらくレアな物かと思います黒地の為、ほこりなどが目立ちますがなるべく除去して発送いたしますご了承ください※軽く折りたたんでダンボールで発送します自宅保管の為、シワ・ほつれ・ほこり・匂い等、ご理解のある方のみご購入ください多少なら値下げ可能です！#ギグバッグ#エレキギター#ラットフィンク#ratfink#levys